Шалимов — о возможном переходе Чалова в ПАОК: «Он заслуживает большего»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о вероятном переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

«Что касается перехода Чалова в ПАОК, то тут надо понять, что движет Федором — желание жить в Европе или еврокубки. На мой взгляд, в ситуации с еврокубками ПАОК — не самый лучший выбор, Чалов заслуживает большего», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Ранее греческий журналист Антонис Цакалаес в своих соцсетях поделился фото формы ПАОКа с фамилией Чалова и девятым игровым номером.

По информации «СЭ», футболист ЦСКА в среду, 31 июля, прилетит в Грецию для завершения перехода в ПАОК.