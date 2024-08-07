Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:32

Шалимов: «Краснодар» уже не смотрит за интригой в борьбе за первое место»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил выступление южан в матче 3-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась ничьей (0:0).

«Быки» вернулись к расстановке в два центральных защитника. В атаке же ситуация не улучшилась — моментов создается очень мало. Иногда, кусками, «Краснодар» напоминает себя прежнего, но этого все равно мало для победы. Предполагаю, что клуб уже не смотрит за развитием и интригой в борьбе за первое место — все в плане распределения мест решается, когда топ-клубы играют против команд второй восьмерки. «Краснодар» эти очки пока теряет», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 3-х туров РПЛ «Краснодар» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч «быки» проведут 10 августа против ЦСКА.

 

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
Обсудить
Читайте также
Двухметровый хоккеист из России взорвал соцсети в США
На Олимпиаде в Париже прошел 11-й медальный день
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Агент Адигезалов считает, что у Самородова может быть неплохой трамплин в Турцию через «Ахмат»
Бальбуэна вернулся в расположение «Динамо»
Ромащенко: «Трансферы «Спартака» говорят, что он готов к борьбе с лидерами»
Песьяков: «Пока не уверены, что «Крылья Советов» не будут бороться за выживание»
Песьяков отметил, что из «Крыльев Советов» много игроков ушли в «Локомотив» и «Зенит»
Вратарь «Зенита» Кержаков: «Я всегда в тонусе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Адигезалов считает, что у Самородова может быть неплохой трамплин в Турцию через «Ахмат»

Шалимов считает, что Соболеву не найдется места в составе «Спартака»