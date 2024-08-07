Шалимов: «Краснодар» уже не смотрит за интригой в борьбе за первое место»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил выступление южан в матче 3-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась ничьей (0:0).

«Быки» вернулись к расстановке в два центральных защитника. В атаке же ситуация не улучшилась — моментов создается очень мало. Иногда, кусками, «Краснодар» напоминает себя прежнего, но этого все равно мало для победы. Предполагаю, что клуб уже не смотрит за развитием и интригой в борьбе за первое место — все в плане распределения мест решается, когда топ-клубы играют против команд второй восьмерки. «Краснодар» эти очки пока теряет», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 3-х туров РПЛ «Краснодар» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч «быки» проведут 10 августа против ЦСКА.