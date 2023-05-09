Шалимов назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург».

«У ЦСКА была проблема, когда команда владела преимуществом, вела в счете, но не добивалась победы, пропуская глупые голы — пример матча с «Локо» характерен. Действуют экономно и надежно, не добивают. В этот раз немного иначе — второй мяч забили уже в самом конце. На мой взгляд, ЦСКА играет даже с запасом, чувствуется мощь. Именно армейцы фавориты в борьбе за второе место», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

ЦСКА набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (39) идет на восьмом месте.