Шалимов назвал Тюкавина красавчиком: «Умеет терпеть, забил ЦСКА сам, отдал голевую»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

«В первом тайме мощно выглядел ЦСКА, который не только быстро отыгрался, но и вышел вперед. Очень мощно выглядели латерали армейцев, за которыми не добегали в оборону Бителло и Макаров. У «Динамо», по-моему, даже не обсуждается позиция Бителло в составе — он будет играть всегда, вопрос только в том, где его видит тренер. Макаров у «Динамо» выпадал, потому что ЦСКА просто разрывал этот фланг — динамовцы просто не справлялись. Кроме того, на мой взгляд, неуверенно отыграл Лещук. Забей ЦСКА третий, все могло и закончиться. И мысли не было, что «Динамо» сможет отыграться во втором тайме. Но Личка перевернул игру, выпустив Карраскаля и Нгамале — пошла игра, позиционная атака наладилась. А ЦСКА усилить не смог — не в обиду молодым ребятам в заявке, но такие игры вырывают более опытные», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов также отметил Константина Тюкавина.

«Отдельно отмечу Тюкавина, который забивает пять игр подряд, — просто красавчик. Умеет терпеть, забил сам, отдал голевую. И кроме того, имел и еще один шанс забить, когда вышел один на один, но Акинфеев за счет опыта сумел спасти», — добавил Шалимов.

Бело-голубые набрали 28 очков и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 25 очками занимают 6-ю строчку.