Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:00

Шалимов назвал ожидаемым решение CAS отклонить апелляцию клубов РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Краснодара», «Урала», «Ахмата» и «Химок» Игорь Шалимов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) окончательно отклонить апелляцию клубов РПЛ на решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с командами.

«Ожидаемое решение, к сожалению. Нас будут долбить до последнего. Но я не думаю, что теперь снова легионеры клубов РПЛ начнут приостанавливать контракты, их осталось не так много. В «Зените» больше всех легионеров, получается. Но учитывая возможности «Зенита» — они спокойно смогут привезти новых футболистов. Массово никто не повалит из РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Во вторник, 10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от выступления на ЧМ-2022. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.

Офис РФС. В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-o-reshenii-cas-nas-budut-dolbit-do-poslednego-luchshe-perejti-v-aziyu/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Губерниев: «После завершения карьеры Кухарчук может стать поэтом. Можно записать совместную песню»

Тарасова посоветовала футболистам не расстраиваться из-за решения CAS