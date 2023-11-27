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Сегодня, 23:05

Шалимов назвал причину, по которой «Локомотив» не смог удержать победу в матче с «Крыльями Советов»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 16-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

«Сначала о судействе, которое вызвало гнев представителей «Локомотива». На мой взгляд, это эмоциональная реакция на неудачную концовку — трудно сдержаться, когда за 5 минут до конца матча ведешь в 2 гола, а в итоге теряешь очки. Михаил Галактионов начал говорить сдержанно, но в конце подкипел. Вопросы, на мой взгляд, должны быть к защитникам по концовке матча — сначала упустили Писарского, а потом сыграли рукой в своей штрафной, что привело к пенальти. На мой взгляд, было движение рукой и это игра рукой. По мне, это пенальти», — проводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов также отметил качество игры «Локомотива»

«Локо» играл хорошо, забил классные голы, а в конце ошибки защитников привели к пропущенным голам. Кроме того, команда не смогла в самом конце перевести игру на чужую половину поля — я даже не могу сказать, что «Крылья» организовали какой-то жесткий штурм», — добавил Шалимов.

«Локомотив» с 25 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.

3 декабря железнодорожники сыграют против «Зенита» в 17-м туре РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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