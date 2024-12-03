Шалимов не понимает, что случилось с обороной «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил второй пропущенный гол «быков» в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Второй гол — когда события развивались на правом фланге атаки «Спартака», в центра стоял один Барко, которому не играли ни Батчи, ни Ленини. И в этой атаке Угальде спиной к воротам развернул Тормену и «Спартак» выбрался из кучи на фланге и Барко в одиночестве получил возможность для удара. Агкацев спас, а потом была запара — я не понял, что в этом матче случилось с обороной «быков». Ведь простая ситуация, когда в очень простой ситуации мяч не поймал Агкацев, а защитники не смогли в этой запаре просто вынести мяч. 0:2 — это по такой игре было уже очень жестко», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.