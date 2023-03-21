Шалимов объяснил причины поражения «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» (2:0).

«Конечно, никого не волнует фактор поля, времени, которого на восстановление было больше у хозяев, но это важные вещи. «Спартак» на раскисшем поле отыграл в середине недели и это сильно сказывается на физическом состоянии. Такой график с такими переездами непривычен и для тренерского штаба. У меня такое ощущение, что у «Спартака» «сели ноги», а у соперника все живчики, быстрые и соперник просто загнал красно-белых. Играли медленно, это же касается и принятия решений — в случае с первым голом Зиньковский затянул с передачей, в итоге мяч перехватили и в обороне была позиционная ошибка Джикии, когда Георгий остановился, не стал бежать назад. Второй гол — забег был метров на 50, и Денисову надо быть хитрее, приостанавливать соперника, — ну цепани его чуть-чуть. Понятно было, что от него убегут, останавливать надо хотя бы ценой карточки. И по второму голу есть вопросы к Джикии, и в итоге капитан и сломался — чувствуется, что такой график, как этой весной, выбивает из колеи. Нельзя говорить, что команда плохо готова — так сложилось, что тяжелые матчи прошли еще и на плохих полях, ноги просто сели, пропала выносливость», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидера чемпионата — «Зенита» — составляет 8 баллов. «Оренбург» занимает 7-е место (31 очко).