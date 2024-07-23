Шалимов оценил эпизод с ошибкой Максименко в матче с «Оренбургом»

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ошибку голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче против «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

В эпизоде со вторым голом соперника Максименко неудачно отдал передачу на Наиля Умярова. Футболисты «Оренбурга» перехватили мяч и забили в пустые ворота красно-белых.

«Все было достаточно просто — вариант с передачей Бабичу выглядел наиболее понятным и простым — кати сербу и не будет никаких проблем. Как я понимаю, вратарь хотел отрезать одного игрока, отдав Умярову под правую ногу — но это сложное исполнение: нужна точность и сила передачи. А в итоге Умяров, по-моему, вообще не ждал передачи — и после этого момента игра, по сути, закрылась. «Спартак» отыграл невнятно, хотя есть и скидки — жара, поле, к которому более адаптированы хозяева», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».