Шалимов: «Страна обсуждает зарплату и премии Глушенкова, и пока это на него никак не влияет»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о хет-трике полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0).

«Для того чтобы понять, насколько в порядке сейчас Глушенков, надо посмотреть его третий гол. И Вахания, и Кучаев знали, что Максим будет убирать под левую ногу, но все равно не смогли перекрыть, не успели. Тут важно и то, что играет он в довольно непростой обстановке и в режиме жестких ожиданий — страна обсуждает его зарплату и премии, и пока это на парня никак не влияет. Все хотят сравнений. С кем можно сравнить Глушенкова? Мне он напоминает — по владению левой ногой, видению поля — англичанина Криса Уоддла, только тот был повыше и помощнее», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

25-летний россиянин перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ Глушенков забил 6 голов в 3 матчах.