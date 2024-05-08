Шалимов оценил игру «Локомотива» в матче РПЛ с «Ростовом»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (1:0).

«У меня впечатление, что в «Локо», где уже не решают задач в Кубке или попадания в тройку в чемпионате, начали творческий поиск — атака начинается с вратаря, идут передачи на своей половине поля, мяч иногда оказывается у углового флага... Цель, видимо, в том, чтобы вытянуть соперника на свою половину поля, а потом быстрый переход и преимущество на чужой половине поля», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Локомотив» (44 очка) поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (43). «Ростов» (40) занимает седьмое место в турнирной таблице.