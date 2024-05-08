Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:21

Шалимов оценил игру «Локомотива» в матче РПЛ с «Ростовом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (1:0).

«У меня впечатление, что в «Локо», где уже не решают задач в Кубке или попадания в тройку в чемпионате, начали творческий поиск — атака начинается с вратаря, идут передачи на своей половине поля, мяч иногда оказывается у углового флага... Цель, видимо, в том, чтобы вытянуть соперника на свою половину поля, а потом быстрый переход и преимущество на чужой половине поля», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Локомотив» (44 очка) поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (43). «Ростов» (40) занимает седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 11 мая. «Локомотив» 12 мая в гостях встретится с «Оренбургом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ne-dumayu-chto-lokomotiv-igral-by-sejchas-namnogo-luchshe-s-dzyuboj-v-sostave/
0
Читайте также
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Агент Дзюбы обвинил тренера «Локомотива» Галактионова в отсутствии смелости
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Спартак» победит «Краснодар», а «Зенит» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 28-й тур РПЛ
Сколько очков потеряют «Зенит», «Краснодар» и «Динамо»? Этот тур — проверка для каждого
Дзюба зря обижается на Галактионова. Форвард — балласт для «Локомотива»
«Галактионов — главное разочарование». Скандальное интервью агента Дзюбы — конец карьеры Артема в «Локо»?
ЦСКА планирует, что Роша примет участие в матче РПЛ с «Зенитом»
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс-защитник «Зенита» Кирицэ: «Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину»

«Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург