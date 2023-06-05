Шалимов: «Зенит» ни в одном матче не играл спустя рукава»

Российский тренер Игорь Шалимов похвалил питерский «Зенит» за игру и достижения в минувшем сезоне.

«Комплименты «Зениту» — после того, как команда выиграла титул, отпустила лидеров в Бразилию, Питер не проиграл ни одной игры и нельзя ни по одному матчу сказать, что играли спустя рукава. По персоналиям — понравился Мантуан, который может навязать конкуренцию Мостовому. Даже учитывая отсутствие лидеров-бразильцев и разницу в мотивации, уровень команд все равно несопоставим. «Зенит» забил свой типичный гол — Мантуан ворвался с полуфланга в штрафную и отдал в ногу Ерохину, который в касание забил. Подобные голы, с вариациями — когда передачу делали с чуть большего расстояния, у «Зенита» в этом году мы уже видели неоднократно», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Всего сине-бело-голубые 10 раз в истории становились чемпионами страны, включая чемпионат СССР, благодаря чему получили право нанести вторую звезду на клубную эмблему.