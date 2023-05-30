Шалимов: «Видно, что Дзюба физически готов хорошо»

Российский тренер Игорь Шалимов отметил качество игры нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Отдельно о Дзюбе. Видно, что он физически готов хорошо, нет лишняка. И вновь повторю о заблуждении — якобы Дзюба не техничный игрок. Наоборот, он очень техничный футболист, я не помню случаев, когда бы он бил со всей силы, абы куда. Полно голов, когда он бьет аккуратно, технично, в угол. Он высокий и мощный, но техничный — это редкое сочетание. Говорят, что уровень РПЛ упал, и это очень помогает Дзюбе забивать. Если так, то почему тот же Ваня Игнатьев не забивает, когда получает свой шанс?» — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. В текущем сезоне 34-летний форвард провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.