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Сегодня, 16:49

Шалимов: «Отрыв «Зенита» от «Краснодара» уже 4 очка — это много»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (2:1).

«Первый тайм — с небольшим преимуществом «Краснодара». Во втором все изменилось. И быстрый гол в начале тайма — Касьерры — стал определяющим, а ошибка Алонсо в этом эпизоде удивительна. Касьерра в своем стиле открылся, получил мяч, но ему дали развернуться и пробить — форвард сделал пять касаний. Ладно бы это было бы резко, но Касьерра все делал на средней скорости. Касьерра не такой резкий, как Тюкавин — а ему дали делать все, что он хотел. Надо отдать должное Семаку — по выбору состава, когда не стал пытаться заменить Вендела, и затем замена в начале второго тайма, когда Артур вышел и решил», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Также он прокомментировал турнирное положение команд.

«Отрыв составляет уже 4 очка, и это много — надо, чтобы «Краснодар» 7 матчей выиграл, а «Зенит» проиграл и сыграл вничью», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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