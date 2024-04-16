Шалимов: «Отрыв «Зенита» от «Краснодара» уже 4 очка — это много»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (2:1).

«Первый тайм — с небольшим преимуществом «Краснодара». Во втором все изменилось. И быстрый гол в начале тайма — Касьерры — стал определяющим, а ошибка Алонсо в этом эпизоде удивительна. Касьерра в своем стиле открылся, получил мяч, но ему дали развернуться и пробить — форвард сделал пять касаний. Ладно бы это было бы резко, но Касьерра все делал на средней скорости. Касьерра не такой резкий, как Тюкавин — а ему дали делать все, что он хотел. Надо отдать должное Семаку — по выбору состава, когда не стал пытаться заменить Вендела, и затем замена в начале второго тайма, когда Артур вышел и решил», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Также он прокомментировал турнирное положение команд.

«Отрыв составляет уже 4 очка, и это много — надо, чтобы «Краснодар» 7 матчей выиграл, а «Зенит» проиграл и сыграл вничью», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.