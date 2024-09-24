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Сегодня, 18:05

Шалимов: «Три гренадера и сын полка Педро» игру с «Факелом» бы не выиграли»

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Тренер Игорь Шалимов оценил тактическую схему «Зенита» с тремя форвардами в матче с «Факелом» (3:1) в 9-м туре РПЛ.

«У «Зенита» с воронежцами не вышел с первых минут Клаудиньо, в атаке играли  три мощных форварда — Кассьерра, Соболев и Гонду, плюс Педро. Можно только догадываться, почему так. Получается, Кассьерру нельзя не ставить, поскольку он забивает. Соболев играет, чтобы набирать форму, а Лусиано просто в порядке.

 
Александр Соболев. «Соболев играет как в «Спартаке», а здесь нужен другой футбол». Орлов — о победе «Зенита» и словах Глушенкова о сборной

В итоге «Зенит» отошел от своей стандартной игры, и в первом тайме не получалось ничего. Если бы играли так до конца таким составом, питерцы бы вариантом «три гренадера и сын полка Педро» ине победили бы, потому что в первом тайме они создали только один полумомент, а в навал «Зенит» не играл на своих больших», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 9-ти туров «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Факел» с 5 баллами занимает последнее, 16-е место.

 
Александр Соболев (справа). «Зенит» напугал болельщиков, но переборол «Факел». Соболев — снова без голов

 

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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