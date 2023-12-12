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Сегодня, 21:44

Шалимов поделился мнением о проведении матчей в холодную погоду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о проведении матчей в холодную погоду.

«По поводу слов Сергея Юрана о необходимости возвращения к весне-осень скажу так: я понимаю, о чем идет речь в деталях — Юран-то говорит о том, что тренироваться в последнюю неделю было невозможно из-за того, что все завалило снегом и пошли морозы. С другой стороны, я не помню, чтобы в прошлом году были такие проблемы и матчи были под угрозой срыва. Вопрос комплексный — если мы примем решение о том, что в декабре не играем, а в следующем году будет относительно теплый декабрь, пойдут вопрос — зачем так рано ушли на перерыв, когда можно играть до 20 декабря? На мой взгляд, мы не говорим и еще об одном факторе — а кто вообще будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду? Я посмотрел на посещаемость — пришли только самые стойкие бойцы. И если исходить из интересов болельщиков, а играем мы ради них, то переносить в этом году надо было несколько игр. То есть решить надо две задачи — тренировки команд в зимнее время года, и комфорт публики во время матчей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

18-й тур РПЛ находился на грани отмены из-за плохой погоды и сильных морозов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-kto-voobshhe-budet-smotret-futbol-na-tribunah-v-takuyu-pogodu/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
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