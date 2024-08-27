Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:12

Шалимов: «Арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об эпизоде, который произошел в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:1). Арбитр не назначил пенальти в ворота южан после контакта Александра Черникова и Диего Лаксальта.

«По спорному эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «быков» — на мой взгляд, Черников проиграл позицию и в итоге пришлось нарушать правила. Он держал Лаксальта и завалил игрока. ВАР должен был звать арбитра в такой ситуации. Но уверен, что в такой ситуации ЭСК скажет, что все нормально, и Черников недостаточно сильно завалил Лаксальта. Как это было, например, в нашумевшем моменте с Гоцуком, который просто вынес Касинтуру за пределы поля», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

Бело-голубые обратились в ЭСК РФС по данному эпизоду. После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 4-м в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает 3-е место, набрав 12 очков.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
5
0
Читайте также
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Мостовой — о Соболеве в «Зените»: «Теперь логики в его трансфере нет»
Орлов: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет»
Радимов: «Акрон» с такой игрой очень скоро окажется на последнем месте»
Морозов о том, как «Акрону» обойти «Крылья Советов» по популярности: «Нужно подольше пожить»
Алдонин считает, что для борьбы за тройку ЦСКА надо прибавлять в атаке
Радимов считает, что «Локомотиву» будет сложно удержаться наверху турнирной таблице РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о Гонду: «Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги"

BBC: ЦСКА хотел арендовать хавбека «Брентфорда» Оньеку