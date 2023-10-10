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Сегодня, 11:13

Шалимов: «Спартаку» нужна фигура, которая бы устроила проверку Абаскалю»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о будущем «Спартака».

«Что будет дальше у «Спартака»? Я вижу, что Олег Малышев занимается в целом клубным хозяйством, Эшуорт молчит, а в итоге мы видим, что команда теряет очки, играет все хуже, а футболисты не играют в силу своего потенциала. Клубу нужна фигура, которая бы устроила аудит, проверку Абаскалю — что он делает с командой, как тренирует. Ситуацию надо переводить в нормальное русло, потому что вопросов очень много и нельзя все отдавать на откуп одного лицу. «Спартак» не убирает соперника со стороны силы, нет крупных побед, все на тоненького. Четыре поражения в 11 турах. Чтобы чувствовать себя уверенно, нужна выстроенная позиционная атака, которой нет. Не надо идти в блуд, и просто менять тренера. Хотелось бы проанализировать то, что случилось при Абаскале в этот год и сделать выводы», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Парии НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-spartaku-nuzhna-figura-kotoraya-by-ustroila-proverku-abaskalyu/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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