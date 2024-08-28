Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:13

Шалимов: «У ЦСКА выделяется Обляков, Мусаев тоже мне нравится»

Telegram Дзен

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Акрон» (4:0).

«Акрон» рано или поздно придет к тому, чтобы играть в обороне более надежно. Команда многовато пропускает. У ЦСКА выделяется Обляков, выглядит блестяще. Но надо сказать, что в тяжелых играх к нему есть вопросы — с «Локо» и «Краснодаром» Иван был не столь ярок.

Вижу много скепсиса по поводу форварда Мусаева — мол, нужен более сильный форвард. Но мне Мусаев нравится, — есть техника, есть завершение. Надо чуть подождать, чтобы парень набрал уверенности. Позиция тяжелая, тем более, когда команда играет в одного форварда", — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 6-ти туров РПЛ армейцы с 10 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» располагается на 14-м месте (4).

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «ЦСКА нужна глубина скамейки, потому что с «Локомотивом» вышел Лукин»