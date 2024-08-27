Шалимов: «Под «Зенит» Станкович не подстраивался, красно-белые сыграли солидно»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

— Перед матчем говорили, что в «Зените» не сыграют Вендел, Педро и Глушенков. В итоге первые двое вышли, схему питерцы менять не стали. Справа у «Зенита» вышел Мостовой, и, как я понял, Семак не сильно был доволен его игрой. Да и Андрею, на мой взгляд, не сильно комфортно на этой позиции.

В составе «Спартака» удивил в основе Медина, — ожидал Маркиньоса. Для Антона Зиньковского, который не вышел вообще — это очень плохой знак. Учитывая то, что в некоторых матчах ранее его меняли. Но Медина запомнился фолами, которые против него совершил Эракович, в созидании не запомнился почти ничем. В целом же «Спартак» играл от себя, старался прессинговать, атаковать. Под «Зенит» Станкович не подстраивался, красно-белые сыграли солидно, могли и победить, когда соперник остался вдесятером. Играли две классные команды, футбол хороший, но не очень яркий, — сказал Шалимов «РБ Спорт».

«Зенит» после шести туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У лидирующего «Локомотива» 15 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке (11).