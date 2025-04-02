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2 апреля, 13:55

Шалимов подтвердил, что ведет переговоры с «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что ведет переговоры о работе в «Факеле».

Информация о возможном назначении 56-летнего специалиста в воронежский клуб появилась 1 апреля.

«Я в Воронеже на переговорах с клубом», — цитирует Шалимова matchtv.ru.

Последним местом работы Шалимова был «Урал», который он покинул в августе 2022 года. До этого тренер работал в «Ахмате», «Химках», «Краснодаре» и «Уралане».

После 22 матчей «Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 30 марта клуб объявил об отставке главного тренера команды Дмитрия Пятибратова после поражения от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре.

Источник: matchtv.ru
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Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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