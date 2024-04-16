Шалимов об игре «Спартака» в матче с «Сочи»: «Позиционной атаки нет, фланги не работают»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

«Спартак» ни в чем не изменился в плане игры по сравнению с матчем против «Динамо» — позиционной атаки нет, фланги не работают, Соболев — спиной, взаимодействие с Угальде спонтанно.

«Сочи» поменяли манеру игры, стараются играть низом, но по моментам ни в чем не превзошли — опасности тоже не было, но мяч контролировали более уверенно. Точно нельзя было сказать, что играют команды, одна из которых претендует на тройку, а вторая — борется за выживание», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. «Сочи» располагается на 16-й строчке (18 очков).

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Ростова», а южане проведут домашний матч с «Уралом». Обе встречи пройдут 21 апреля.