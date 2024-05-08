Сегодня, 11:00
Российский тренер Игорь Шалимов рассказал о впечатлениях от матча 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (3:2).
«Безусловно, Тюкавин забил супергол: и принял хорошо, и решение принял правильное и неординарное, и исполнил. Потрясающий гол! Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует. Отдельно отмечаю решение игрока — все видит: где вратарь, защитники, и очень правильное, неординарное, решение. Класс!» — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
«Динамо» выиграло 4 матча в РПЛ подряд. Бело-голубые набрали 50 очков и сравнялись с находящимся на втором месте «Краснодаром».