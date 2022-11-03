Шалимов предложил Мостовому обсудить с итальянскими журналистами, кто лучший россиянин в Европе: «Могу ему номер найти»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Александра Мостового о лучшем российском футболисте в Европе.

Ранее итальянское издание Corriere dello Sport назвало Игоря Шалимова лучшим россиянином, который когда-либо играл в Европе.

— Итальянские СМИ назвали вас лучшим российским игроком, который когда-либо играл в Европе. Как относитесь к этому?

— Обычно отношусь к этому. Все это было давно. Конечно, приятно, что так считают.

— Мостовой не согласен с мнением итальянских журналистов. Видели его высказывание?

— Я видел его слова. Пусть Саша звонит журналисту этому. И с ним выясняет, кто лучше. Если захочет, могу найти ему номер этого журналиста. Пусть с ним это обсуждает.

Шалимов выступал за «Фоджу», «Интер», «Дуйсбург», «Лугано», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи». В составе «Интера» он становился обладателем Кубка УЕФА.