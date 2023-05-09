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Сегодня, 19:27

Шалимов прокомментировал изменения в игре «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал изменения в игре «Спартака».

«От игры «Спартака», которой восхищались в начале весенней части и на сборах, когда выходили 10-11 россиян, мало что осталось — играет мощный физически состав. И завязать что-то комбинационное в середине и атаке может только Тавареш, левый латераль. Поэтому и стиль такой силовой стал», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ot-igry-spartaka-kotoroj-voshishhalis-v-nachale-vesennej-chasti-malo-chto-ostalos/
Игорь Шалимов
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