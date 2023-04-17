Шалимов: «Для центрального нападающего Дзюба очень много голевых отдает»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Локомотивом» (1:4).

«Локо» за счет футболистов более высокого класса свои моменты реализовал — мастерство выше. «Оренбург» не успел оглянуться — уже 0:3, но надо сказать, что хозяева и не думали отходить от своей игры. Было полное впечатление при счете 1:3, что еще ничего не решено — «Локо» может и дрогнуть», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Также он оценил игру форварда железнодорожников Артема Дзюбы в этой встрече.

«Классно проявил себя как игрок последнего паса — передача на Камано была шикарной. Не помню, чтобы он бил сильно, все на исполнение. Для центрального нападающего он очень много голевых отдает, он очень техничный парень: передачу плассером может отдать, тонко сыграть. Ни разу не видел, чтобы он бил со всей силы», — добавил специалист.

«Локомотив» набрал 28 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 33 очками идет на 8-й позиции.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел шесть матчей за московский клуб в чемпионате России, отметился шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.