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Шалимов прокомментировал момент с пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 14-й минуте матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5).

«Гол самарцев — наигранная история, еще с тех времен, когда в команде был Сергеев. По судейству — не понял, какие вопросы по пенальти. Наступы уже года как судятся именно как нарушение правил. И тут вопрос к Бейлу, нарушавшему правила — не надо в штрафной идти в такой отбор, перекрывай направление передачи. Раньше такая же история была с динамовцем Нгамале в Питере. А дальше, после удаления Бейла, задачей было уже не пропустить пять-шесть мячей. Ситуация у Самары тяжелая — и засудили в игре в Нижнем, и теперь под «Зенит» попали. Команда, на мой взгляд, эмоциональная чересчур — когда на кураже, это хорошо, но порой это приводит к нервозности и ошибкам», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку с 25 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-otsenil-moment-s-penal-ti-v-vorota-kry-l-ev-sovetov-v-matche-s-zenitom/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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