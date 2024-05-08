Шалимов прокомментировал ничью «Факела» и «Зенита»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о ничьей в матче «Факела» и «Зенита» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

«Зенит» был оптимально настроен — команда действовала собранно, никакой расслабленности не чувствовалось. Питер забил классный гол в конце первого тайма, и мне казалось, что команда спокойно доиграет до победы. Во втором тайме особенно не было моментов. Гол Клаудиньо, который он исполнил здорово, отменен по делу.

По голу с пенальти воронежцев скажу так: Алип, который вышел в концовке (и «Зенит» перешел на три центральных защитника), просто не ожидал такого отскока. Совершенно точно защитник не хотел сыграть так, как он сыграл в итоге, — он хотел сыграть грудью. Пенальти по делу, рукой он действительно играл», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».