Шалимов прокомментировал ничью «Факела» и «Зенита»

Сегодня, 12:00
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о ничьей в матче «Факела» и «Зенита» (1:1) в 27-м туре РПЛ.
«Зенит» был оптимально настроен — команда действовала собранно, никакой расслабленности не чувствовалось. Питер забил классный гол в конце первого тайма, и мне казалось, что команда спокойно доиграет до победы. Во втором тайме особенно не было моментов. Гол Клаудиньо, который он исполнил здорово, отменен по делу.
По голу с пенальти воронежцев скажу так: Алип, который вышел в концовке (и «Зенит» перешел на три центральных защитника), просто не ожидал такого отскока. Совершенно точно защитник не хотел сыграть так, как он сыграл в итоге, — он хотел сыграть грудью. Пенальти по делу, рукой он действительно играл», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
«Факел» в матче 27-го тура РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). После этого матча петербуржцы с 51 очком занимают первое место в турнирной таблице, воронежцы с 28 очками — на 14-й строчке.