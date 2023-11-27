Шалимов прокомментировал победу «Урала» над «Краснодаром»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Урала» над «Краснодаром» (3:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«После матчей сборных «Краснодар» играет тяжело, не выиграл ни одного матча. Сейчас в сборных были вся тройка полузащитников, плюс основной центральный защитник и форвард — это проблема. «Краснодар» — лидер, но думал в Екатеринбурге о том, как сдержать соперника, не играл со стороны силы. Одно дело — «Зенит» или ЦСКА, другое — «Урал». «Быки» были не похожи сами на себя. Ключевой момент матча — это эпизод, когда Матвей Сафонов побежал на мяч за пределы штрафной, столкнулся со своим, и в итоге «быки» потеряли двух игроков из-за травм и на этом погорели. Здесь идет борьба за чемпионство, вратарю надо дать четкое понимание, что надо и чего не надо делать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура упустил лидерство в чемпионате России и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко. «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Команда Виктора Гончаренко прервала 10-матчевую безвыигрышную серию, это первая победа «Урала» в РПЛ с августа.