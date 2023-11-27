Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:42

Шалимов прокомментировал победу «Урала» над «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Урала» над «Краснодаром» (3:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«После матчей сборных «Краснодар» играет тяжело, не выиграл ни одного матча. Сейчас в сборных были вся тройка полузащитников, плюс основной центральный защитник и форвард — это проблема. «Краснодар» — лидер, но думал в Екатеринбурге о том, как сдержать соперника, не играл со стороны силы. Одно дело — «Зенит» или ЦСКА, другое — «Урал». «Быки» были не похожи сами на себя. Ключевой момент матча — это эпизод, когда Матвей Сафонов побежал на мяч за пределы штрафной, столкнулся со своим, и в итоге «быки» потеряли двух игроков из-за травм и на этом погорели. Здесь идет борьба за чемпионство, вратарю надо дать четкое понимание, что надо и чего не надо делать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура упустил лидерство в чемпионате России и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко. «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Команда Виктора Гончаренко прервала 10-матчевую безвыигрышную серию, это первая победа «Урала» в РПЛ с августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-posle-matchej-sborny-h-krasnodar-igraet-tyazhelo/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
1
Обсудить
Читайте также
Жена Смолова показала внедорожник, который получила в подарок от мужа
Телеведущая Анна Кастерова и хоккеист Евгений Малкин воспитывают 7-летнего сына
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Игнатьев назвал большой потерей для «Краснодара» возможную дисквалификацию Кордобы

Игнатьев считает, что «Урал» по праву одержал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром»