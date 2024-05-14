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Сегодня, 15:30

Шалимов о поражении «Зенита» в матче с ЦСКА: «Играли качественно, с настроем, но взломать оборону соперника не смогли»

Владислав Корегин
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (0:1).

Игра прошла 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Автором единственного гола прошедшей встречи стал нападающий армейцев Федор Чалов, реализовавший 11-метровый удар на 58-й минуте.

«Не могу сказать, что «Зенит» сыграл плохой матч. Скорее, не реализовал свой супермомент — у Вендела, и несколько полумоментов, когда, например, бил Артур. По Венделу есть мнения, что он пробил плохо, но я не соглашусь. Пробил Вендел хорошо, но, как понимаю, просто не увидел, что Обляков успел прибежать в створ ворот. Венделу отдали неудобную передачу, но он обработал классно и пробил качественно, низом. Но Обляков спас. Если бы Вендел видел, уверен, поднял бы мяч верхом. «Зенит» нагнетал, не играл спустя рукава. Ни в коем случае не скажу, что заелись, зажрались... Играли качественно, с настроем, но взломать не смогли», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очков в 28 матчах. ЦСКА идет 6-м (42).

В среду, 15 мая, команда Сергея Семака на своем поле сыграет с армейцами в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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