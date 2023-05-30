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Сегодня, 15:14

Шалимов прокомментировал результат матча «Спартака» с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча «Спартака» с «Пари НН».

«Спартак» немного уперся не то чтобы в свой потолок, а в возможности манеры своей игры — к ней приспособились, и очень тяжело против середняков и аутсайдеров. Чтобы претендовать на конкуренцию с «Зенитом», надо научиться обыгрывать «Химки» и «Пари НН» — пока красно-белые плохо представляют, как взламывать «автобус», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от ЦСКА, идущего на втором месте, составляет всего одного очко. В заключительном туре нынешнего сезона РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-chtoby-pretendovat-na-konkurentsiyu-s-zenitom-spartaku-nado-nauchit-sya-oby-gry-vat-himki-i-pari-nn/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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