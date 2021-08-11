Шалимов провел первую тренировку в «Урале»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов провел первую тренировку команды, сообщает Twitter клуба.

«Рабочий день начался с общекомандного собрания, на котором Игорь Михайлович обратился к команде. После этого «шмели» вышли на тренировочное поле», — говорится в сообщении.

? Сегодня «Урал» провёл первую тренировку под руководством Игоря Шалимова. Рабочий день начался с общекомандного собрания, на котором Игорь Михайлович обратился к команде. После этого «шмели» вышли на тренировочное поле. pic.twitter.com/FViUKd35Qv — ФК Урал (@FCURAL) August 11, 2021

Шалимов возглавил «Урал» 10 августа. Контракт с тренером рассчитан на два года. Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 года по июль 2020 года.

Ранее екатеринбуржцы объявили об уходе Юрия Матвеева. «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.