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11 августа 2021, 15:58

Шалимов провел первую тренировку в «Урале»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов провел первую тренировку команды, сообщает Twitter клуба.

«Рабочий день начался с общекомандного собрания, на котором Игорь Михайлович обратился к команде. После этого «шмели» вышли на тренировочное поле», — говорится в сообщении.

Шалимов возглавил «Урал» 10 августа. Контракт с тренером рассчитан на два года. Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 года по июль 2020 года.

Ранее екатеринбуржцы объявили об уходе Юрия Матвеева. «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.

Игорь Шалимов
ФК Урал
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