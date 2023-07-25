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Сегодня, 16:16

Шалимов раскритиковал защитников легионеров в РПЛ: «Ошибались Бальбуэна, Фассон, Дуарте»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре иностранных центральных защитников в РПЛ.

«Многовато команд, которые играют в три центральных защитника. Получается, что тренеры делают крен в сторону большей надежности. Но если брать индивидуально игроков, то есть большие вопросы к легионерам на позиции центрального защитника — ошибались Бальбуэна, Фернандес у «Динамо», Фассон у «Локо», Дуарте у «Спартака», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После первого тура РПЛ первое место по очкам делят «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Ростов», «Урал» и «Крылья Советов», одержавшие победу в стартовом матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/net-yavny-h-autsajderov-shalimov-vy-delil-chety-re-osobennosti-na-starte-novogo-sezona-rpl/
Игорь Шалимов
Футбол
Алексис Дуарте
Лукас Фассон
Фабиан Бальбуэна
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