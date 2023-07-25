Шалимов раскритиковал защитников легионеров в РПЛ: «Ошибались Бальбуэна, Фассон, Дуарте»

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре иностранных центральных защитников в РПЛ.

«Многовато команд, которые играют в три центральных защитника. Получается, что тренеры делают крен в сторону большей надежности. Но если брать индивидуально игроков, то есть большие вопросы к легионерам на позиции центрального защитника — ошибались Бальбуэна, Фернандес у «Динамо», Фассон у «Локо», Дуарте у «Спартака», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После первого тура РПЛ первое место по очкам делят «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Ростов», «Урал» и «Крылья Советов», одержавшие победу в стартовом матче.