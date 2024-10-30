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Сегодня, 05:24

Шалимов: «У «Динамо» все губит игра в обороне»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал игру «Динамо» в обороне в матче 13-го тура РПЛ против «Химок» (4:3).

«То, как «Динамо» играет, я могу назвать одним словом — нарядно. Очень весело в атаку, но все губит — прежде всего, результат — игра в обороне. И это все поправимо на тренировках, когда начинают работать индивидуально с защитниками», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Динамо» после 13 туров чемпионата России-2024/25 занимает четвертое место в турнирной таблице с 26 очками. Отставание бело-голубых от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков.

Источник: РБ Спорт

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