Шалимов: «К схемам и методам Ивича душа у Галицкого не лежала»

Российский специалист Игорь Шалимов рассказал, что изменилось в игре «Краснодара» после отставки Владимира Ивича весной 2024 года.

«Выше по позиции подняли Сперцяна, он стал играть «десятку» и значительно ближе располагаться к атаке. Знаю, что к схемам и методам Ивича душа у Сергея Галицкого не лежала, он больше ориентирован на своих», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

Ивич тренировал «Краснодар» с января 2023 года по март 2024-го. Его заменил Мурад Мусаев. Краснодарская команда после 18 туров в РПЛ-2024/25 занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.