Шалимов: «Проблему «Краснодара» вижу в супермотивации, перенастрой приводит к ошибкам»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал борьбу команды за чемпионство в РПЛ.

«Проблему «Краснодара» вижу в супермотивации. Иногда это может мешать — команда в первый раз в ситуации, когда первое место очень реально. Перенастрой приводит к ошибкам, нервам. Сперцян очень хорош, когда спокоен, когда нет возбуждения. А когда он нервничает, решения иногда принимает неправильные, идут разговоры с судьей, что делу точно не помогает», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» (50 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, уступая лидирующему «Зениту» (50) по дополнительным показателям.