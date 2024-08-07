Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:29

Шалимов: «Чтобы сдержать такой «Зенит», нужно использовать модель «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о победе «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0).

«От матча ожидал борьбы и интересного футбола. Было понятно, что закрываться «Ростов» не будет, что будет вязкая игра. Но в итоге «Зенит» просто еще раз подтвердил, что сейчас очень силен. Команда просто не прощает ошибок, реализует большинство моментов, отсюда такие крупные счета на старте. Сейчас у «Зенита» много сильных сторон: и фланги хорошие, и середина, и Кассьерра снова стал забивать.

Любая команда в РПЛ сейчас будет вынуждена подстраиваться под них, отходить от своего футбола, если хочет добиться положительного результата. «Ростов» не отходил от своей игры, пытался разыгрывать мяч, но был наказан за малейшие ошибки. В блестящей форме Глушенков — из двух его дальних ударов, приведших к голам, у меня вопросы только по мячу, ставшему третьим для Максима, — вратарь мог выручить.

Как можно сдержать такой «Зенит»? На мой взгляд, использовать ту же модель, что и «Аталанта» в финале Лиги Европы с «Байером», когда итальянцы включили сумасшедший прессинг», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После трех туров «Зенит» набрал 9 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 4 очками — на восьмой строчке.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Зенит
ФК Ростов
1
Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде-2024 афганская бегунья Юсофи выступила за права женщин
Российские фигуристы потребовали от CAS отменить награждение в Париже
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Гаджиев — о временном отстранении арбитров: «За месяц — полтора они судить толком не научатся»
Газизов — об отстранении арбитров матча «Динамо» — «Пари НН»: «Мы рады, что нас услышали. Пусть разбираются компетентные органы»
Каманцев — о матче «Динамо» — «Пари НН»: «Качество судейства не устроило. Арбитр и ВАР не будут получать назначения в ближайшее время»
Почему у Глушенкова не получилось в «Спартаке». Сразу три тренера не нашли ему место
Семин: «Глушенков однозначно герой тура. Но пока он не лучший в России»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев оценил работу судей в матче с «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Планируется матч ветеранов «Факела» с командой СССР/России. Болельщики смогут посмотреть гостевую игру с «Ростовом» на табло

Ромащенко: «Трансферы «Спартака» говорят, что он готов к борьбе с лидерами»