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Сегодня, 11:26

Шалимов рассказал о задаче Дзюбы в «Локомотиве»

Виктория Кравченко
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы в официальных матчах за «Локомотив». 34-летний форвард участвовал в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«У Артема было два явных голевых момента — удар головой в штангу и левой ногой, когда мяч прошел мимо ворот. Согласен с характеристикой «выдал яркую игру», но это не для табло. От центрфорварда ждут голов, решения исхода матча.

Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме, но задача нападающего — голы, со всем остальным справятся другие», — сказал Шалимов «РБ Спорту».

Ответный четвертьфинальный матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 27 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-osnovnaya-zadacha-dzyuby-v-lokomotive-goly/
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
ФК Локомотив (Москва)
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