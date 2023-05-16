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16 мая, 23:08

Шалимов считает, что ЦСКА играет не в полную силу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Торпедо».

«ЦСКА не меняется — схема, манера игры, состав. У меня ощущение, что команда не выжимает из себя максимум, играет с запасом. При этом глупые ошибки совершил соперник — я говорю о первом голе и о пенальти. Команда набрала очень мало очков — 13, и заслуженно вылетела. Владимир Федотов выстроил игру, он не меняет схему — ни влево, ни вправо, что говорит о стабильности. Он сделал то же самое, что и в «Сочи» — каждый знает свой маневр, прогрессируют игроки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 матчей ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-menya-oshhushhenie-chto-tsska-igraet-s-zapasom/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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