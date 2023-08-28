Шалимов считает, что ЦСКА очень нужны новые игроки

Сегодня, 15:25
Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча между «Оренбургом» и ЦСКА (1:1).
«Очень тяжелая игра для ЦСКА. Хотя после забитого мяча казалось, что команда удержит победный счет. По пропущенному голу, на мой взгляд, становится понятно, что проблемой является позиция Облякова — латераль. В атаку — да, все хорошо. Но что касается обороны, большие вопросы. Навыка нет, плюс при трех центральных есть надежда, что они разберутся, а ты больше в атаку должен бегать. Невозможно, чтобы при трех центральных и двух латералях было такое расположение игроков, когда один соперник на дальней штанге бьет без сопротивления. Не считаю, что тут должен был добегать Чалов: во-первых, он нападающий, во-вторых, Вера — не его игрок. Все-таки, если смотреть картину в целом, большое влияние оказал отъезд Зайнутдинова — сейчас уход любого игрока основы приводит к перестройке, вводу молодежи и вот таким незапланированным потерям очков. Если вылетит кто-то из центральных защитников, будут серьезные проблемы — молодых в составе станет слишком много. Правильно говорит Федотов и уже достаточно громко говорит: очень нужны игроки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
После 6 туров ЦСКА занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -