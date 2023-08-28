Шалимов считает, что ЦСКА очень нужны новые игроки

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча между «Оренбургом» и ЦСКА (1:1).

«Очень тяжелая игра для ЦСКА. Хотя после забитого мяча казалось, что команда удержит победный счет. По пропущенному голу, на мой взгляд, становится понятно, что проблемой является позиция Облякова — латераль. В атаку — да, все хорошо. Но что касается обороны, большие вопросы. Навыка нет, плюс при трех центральных есть надежда, что они разберутся, а ты больше в атаку должен бегать. Невозможно, чтобы при трех центральных и двух латералях было такое расположение игроков, когда один соперник на дальней штанге бьет без сопротивления. Не считаю, что тут должен был добегать Чалов: во-первых, он нападающий, во-вторых, Вера — не его игрок. Все-таки, если смотреть картину в целом, большое влияние оказал отъезд Зайнутдинова — сейчас уход любого игрока основы приводит к перестройке, вводу молодежи и вот таким незапланированным потерям очков. Если вылетит кто-то из центральных защитников, будут серьезные проблемы — молодых в составе станет слишком много. Правильно говорит Федотов и уже достаточно громко говорит: очень нужны игроки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 6 туров ЦСКА занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).