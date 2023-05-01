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Сегодня, 10:59

Шалимов считает, что «Динамо» могло сыграть сильнее в юбилейном матче

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о поражении «Динамо» от «Факела» в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

«От «Динамо» можно было ожидать эмоционального всплеска — все-таки юбилей клуба, много мероприятий было. Но стимулом это не стало. На мой взгляд, при всех потерях, которые произошли, бело-голубые могли бы играть сильнее и достигать лучшего результата — никуда не ушли Захарян, Макаров, Смолов, Тюкавин, Фомин. Это хорошие футболисты, которые сейчас не играют в свою силу» — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

После 25 туров московская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков. «Факел» занимает 14-е место (21 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dinamo-moglo-sy-grat-sil-nee-v-yubilejnom-matche/
Игорь Шалимов
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ФК Динамо (Москва)
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