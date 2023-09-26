Шалимов считает, что «Крылья» справились с давлением в связи с высоким местом в таблице РПЛ

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Крылья» справились с давлением, которое появляется у команды, когда она идет вверху. В атаке команда выглядела неплохо, в обороне не было той неразберихи, которую мы увидели в конце матча с ЦСКА.

Самара же сделала выводы из матча с ЦСКА, когда в концовке растерялись и упустили победу. Сейчас, ведя в счете, выглядели солидно, уверенно», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после 9 туров. В следующем матче самарцы на своем поле примут «Спартак». Встреча пройдет 1 октября.