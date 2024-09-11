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Шалимов считает, что отстранение России в футболе продлится минимум 10 лет

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от дальнейшего развития ситуации с отстранением сборной России и российских клубов от международных турниров.

«Понятно, что РФС проводит работу и с УЕФА, и с ФИФА, но ощущения у меня плохие по поводу прогноза на возвращение. Думаю, что это минимум 10 лет. Дело не в том, что чемпионат мира ближайший пройдет в том числе в США, а Евро следующий в Британии — странах, которые к России относятся недружественно. Дело и в том, что когда СВО для нас закончится победой, а для Запада, для Европы поражением, это им тяжело будет принять и делать вид, что ничего не произошло — и начать играть с нами», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
Сборная России по футболу

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