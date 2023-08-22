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Сегодня, 12:57

Шалимов считает, что Промесу некомфортно в схеме Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ, в котором встретились «Спартак» и «Зенит» (1:3).

«Что касается «Спартака», то, когда объявили состав, я думал, что будет так: Медина справа, Промес слева, Соболев на острие. А оказалось, что это ромб в центре, плюс два форварда: Промес и Соболев. Но Промес в этой схеме исчез, ему некомфортно. Соболеву это нормально, он умеет играть спиной, выглядит хорошо. Промес же появился в первом тайме на 40-й минуте. То же самое касается Медины, то же — Рябчука. Первые минут 15 «Спартак» поддушил соперника — большими силами уходили в атаку и, когда теряли мяч, сразу там накрывали, было давление. Но в итоге «Зенит» очухался очень быстро и низом начал выходить в быстрые атаки, что привело к голу Вендела», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-promesu-by-lo-nekomfortno-v-sheme-abaskalya/
Игорь Шалимов
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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