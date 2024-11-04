Игорь Шалимов: «Пьянич не впечатляет, он сильно тормозит атаки ЦСКА»

Известный тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

«Во втором тайме вышел Пьянич, но вторую игру подряд не впечатлил, нет прогресса, и ожидания у меня не очень хорошие от него. Парень возрастной, опыт есть, но второй матч подряд делает одно и то же — отходит глубоко к центральным защитникам, получает от них мяч и начинает искать варианты, когда соперник уже расставился. Он очень сильно тормозит атаку и делает то, что может сделать Дивеев.

Понятно, что нужно время, но пока он адаптируется и наберет форму, ЦСКА много потеряет. Не смогли взломать «Факел» дома, а сейчас проиграли дерби. Пока Пьянич будет набирать форму, команда станет терять очки», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

ЦСКА объявил о подписании контракта с Пьяничем 26 сентября. Договор с 34-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года, есть опция продления еще на сезон.

ЦСКА на данный момент находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, заработав 24 очка после 14 матчей.