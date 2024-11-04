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Игорь Шалимов: «Пьянич не впечатляет, он сильно тормозит атаки ЦСКА»

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Известный тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

«Во втором тайме вышел Пьянич, но вторую игру подряд не впечатлил, нет прогресса, и ожидания у меня не очень хорошие от него. Парень возрастной, опыт есть, но второй матч подряд делает одно и то же — отходит глубоко к центральным защитникам, получает от них мяч и начинает искать варианты, когда соперник уже расставился. Он очень сильно тормозит атаку и делает то, что может сделать Дивеев.
Понятно, что нужно время, но пока он адаптируется и наберет форму, ЦСКА много потеряет. Не смогли взломать «Факел» дома, а сейчас проиграли дерби. Пока Пьянич будет набирать форму, команда станет терять очки», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

ЦСКА объявил о подписании контракта с Пьяничем 26 сентября. Договор с 34-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года, есть опция продления еще на сезон.

ЦСКА на данный момент находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, заработав 24 очка после 14 матчей.

Источник: РБ Спорт

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