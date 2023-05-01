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Сегодня, 12:29

Шалимов считает, что решения арбитра повлияли на исход матча «Спартак» — «Ростов»

Алина Савинова
Судья Кирилл Левников.
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский специалист Игорь Шалимов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1).

«Спартак» снова вышел в три центральных защитника. У «Ростова» ничего не меняется — при обороне Глебов садится третьим центральным. Почему снова вышел Дуарте? У меня ощущение, что его надо ставить, чтобы он адаптировался уже через игры, потому что деньги заплачены большие, а самого игрока прибивает, когда он сидит на лавке. А играть с Дуарте в два центральных — это большой риск. «Спартак» играл так, что не было понятно, за счет чего можно завязать игру. Не получалась игра в атаке, не проходил прессинг, хотя игра «Ростова» достаточно рискованная. А по спорным эпизодам в конце игры, по которым вскипел Карпин, скажу так — это фолы, и решения арбитра повлияли на исход матча. Потому что свистни Левников фол, «Ростов» удержал бы победу. Когда Виктор Онопко идет выяснять отношения с арбитром, это многое значит», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

По итогам 25 туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России (50 очков). «Спартак» идет третьим (49 очков). В следующем туре южане сыграют против «Факела», а красно-белые встретятся с «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-resheniya-arbitra-povliyali-na-ishod-matcha-spartak-rostov/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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