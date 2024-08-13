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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 22:26

Шалимов: «Во втором тайме «Спартак» вышел спасать игру

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Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов оценил игру команды в матче 4?го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Станкович очевидно определился по схеме, но нужен результат. И во втором тайме «Спартак», отойдя от схемы, стал просто спасать игру. Времени, чтобы вписать в схему новичков, нет — сезон идет, нужен результат. И надежда была во втором тайме только на индивидуальное мастерство игроков — что Барко, Угальде или Маркиньос что-то сделают за счет своего уровня.

Станковича понимаю, надо выигрывать. А в итоге получилось, что в концовке мог забить на только «Спартак», но и «Ахмат», когда подключался Богосавац. У «Спартака» был момент у Виллиана Жозе, но не исполнил. Арсен Адамов, конечно, молодец, но Жозе обязан такие моменты забивать — перед тобой огромные ворота, а ты просто бьешь — не в угол, а просто в ворота. Забей — и никто не будет говорить о ситуации с Соболевым, о том, что у тебя лишний вес», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

По итогам 4-х туров «Спартак» находится на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Ахмат» с 3 очками занимает 14-ю строчку.

Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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