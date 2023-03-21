Шалимов считает, что у игроков «Зенита» в голове сидит отрыв от преследователей

Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0).

«Зенит», на мой взгляд, играет с осознанием того, что уже в чемпионате все ясно. Думаю, в голове сидит отрыв от преследователей. Другой вопрос, как внутри руководство реагирует на результаты — когда такой период, настроение у руководителей портится. Тем более, что и «Динамо» в Кубке, и ЦСКА в чемпионате заслужили победы — и случайными их точно не назовешь. С точки зрения борьбы за чемпионство не поменялось ничего. Все ждали осечек «Зенита» — и дождались их неожиданно быстро, но конкуренты — в частности, «Спартак», потеряли еще больше. Вот что удивляет", — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.