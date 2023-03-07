0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

«При обороне «Ростов» играл 5-4-1, Глебов садился на позицию центрального защитника. А в атаке Байрамян играл под Голенковым и Комличенко. От стиля «Ростов» отходит из-за плохого поля — минимум розыгрыша, много длинных передач. Отдельно по Дзюбе — он в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но когда доходил, Артем находился в позиции, откуда можно угрожать воротам. Классический пример того, как должен играть центрфорвард — Холанд. Минимум касаний, максимум голов. Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу. Но то, как играла оборона «Ростова» в этих матчах — удивительно. В первом случае Дзюба подставил клюшку чуть ли не во вратарской, второй гол — нечто: у мяча, в штрафной, было 8 игроков «Ростова», и никто не смог выбить мяч. Дзюба, конечно, молодец, но то, как ростовчане играли в обороне — за гранью. Удивил и Осипенко, который решил подсказать арбитру, что был фол, остановился — и Пиняев убегал один в один. Думаю, после матча Карпин устроил разнос», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров «Ростов» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» — 13-й (16 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-sravnil-dzyubu-s-holandom/
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Овечкин — 16-й бомбардир в истории НХЛ. Какие рекорды он успеет побить
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Шалимов — о дебюте Дуарте за «Спартак»: «Плохой матч, Каштанов его просто продавливал»
Шалимов: «Жаль, что «Крылья» не додержали ничью с «Динамо». Подсдулись в конце игры»
Шалимов — о пенальти в матче «Ахмат» — «Оренбург»: «Тимофеев сам обалдел от такого подарка»
«Спартак» — «Урал»: «СЭ» выяснил, кто не засчитал гол Соболева, и что проверял ВАР
Агент — о будущем Джорджевича: «Пока не было никаких разговоров по продлению контракта»
«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче против «Ахмата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Тикнизяна, отреагировал на решение футболиста выступать за сборную Армении

Шалимов — о пенальти в матче «Ахмат» — «Оренбург»: «Тимофеев сам обалдел от такого подарка»