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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:09

Шалимов удивлен игрой ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе «быков» над ЦСКА (2:1) 4-м туре РПЛ.

— Игра тяжелая, вязкая, без прессинга. Удивлен тем, что ЦСКА вообще ничего в атаке не создал, даже после выхода Аббоса. Огромная разница с матчем против «Оренбурга», но «быки» сыграли гораздо строже в обороне. Не могу сказать, что армейцы даже на гол наиграли", — цитирует Шалимова, — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 6 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами располагается на четвертой позиции.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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