Шалимов удивлен игрой ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе «быков» над ЦСКА (2:1) 4-м туре РПЛ.

— Игра тяжелая, вязкая, без прессинга. Удивлен тем, что ЦСКА вообще ничего в атаке не создал, даже после выхода Аббоса. Огромная разница с матчем против «Оренбурга», но «быки» сыграли гораздо строже в обороне. Не могу сказать, что армейцы даже на гол наиграли", — цитирует Шалимова, — цитирует Шалимова «РБ Спорт».