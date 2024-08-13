Шалимов удивлен игрой ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 19:09
Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе «быков» над ЦСКА (2:1) 4-м туре РПЛ.
— Игра тяжелая, вязкая, без прессинга. Удивлен тем, что ЦСКА вообще ничего в атаке не создал, даже после выхода Аббоса. Огромная разница с матчем против «Оренбурга», но «быки» сыграли гораздо строже в обороне. Не могу сказать, что армейцы даже на гол наиграли", — цитирует Шалимова, — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
«Краснодар» набрал 6 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами располагается на четвертой позиции.